Медведев: у РФ не осталось ограничений от уничтожения вражеских кабелей связи

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне появления новой информации о подрыве «Северных потоков» Россию больше ничто не удерживает от уничтожения «вражеских» кабелей связи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

В июне 2023-го The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что ЦРУ получило информацию о готовящейся атаке украинских властей на «Северные потоки» летом 2022-го. По словам собеседников газеты, ЦРУ призывало Киев отказаться от своих планов. Также источники WSJ рассказали, что подготовкой диверсии руководил глава ВСУ Валерий Залужный.

Медведев заявил, что эта информация освобождает Россию от «моральных ограничений».