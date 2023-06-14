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В России могут разрешить полеты агродронов

Беспилотные летательные аппараты, используемые сельхозпроизводителями, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров. Об этом сообщила РИА Новости вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, это произойдет, «если удастся договориться с Минтрансом».

В России могут разрешить полеты агродронов
© Zamir Usmanov/Global Look Press

"Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров", — сказала вице-премьер.

Она выразила надежду, что властям удастся найти компромиссное решение.

Запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов был введен в ряде регионов России после того, как в ночь на 3 мая Кремль атаковали два БПЛА. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина.

После этого, пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила, что в регионе временно введен запрет на выдачу разрешений для полетов беспилотных летательных средств. Исключение будет сделано для экстренных служб и органов власти.

Власти Москвы с 3 мая также ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА.

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