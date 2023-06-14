Антонов: США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине

Соединенные Штаты не заинтересованы в поиске переговорных решений по Украине и требуют от Киева результатов на поле боя любой ценой. С таким заявлением выступил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной американский пакет военной помощи киевским властям.

"Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России", - убежден он.

Антонов не сомневается, что "американским политикам нужен успех для оправдания бездумной линии на украинском направлении, для подтверждения целесообразности трат и демонстрации "успехов" в борьбе с Российской Федерацией накануне предстоящих в 2024 году президентских выборов в США".

Посол отметил, что Вашингтон не хочет отказываться от своей "магистральной цели по нанесению России стратегического поражения на поле боя". При этом руководству США не важно, какую цену будет за это платить Киев и сколько для этого потребуется жизней.