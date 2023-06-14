Медикам могут запретить оценивать врачебные ошибки

«Причиной обращения стал резонансный случай в Сочи , где при операции по удалению раковой опухоли в теле пациентки забыли скальпель. Пострадавшая в течение месяца об этом даже не подозревала», — пишут « Известия ».

Лезвие, которое вплотную прижалось к главной артерии организма, увидели во время компьютерной томографии. Женщине провели срочную операцию, но из-за нее пришлось на месяц перенести второй курс химиотерапии. Аналогичные случаи есть и в других городах России. Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли, а врачей не привлекли к ответственности. Главная причина — корпоративная солидарность среди медиков. Эксперты зачастую выдают необъективные заключения о трагедии, что в итоге помогает допустившим ошибку врачам уйти от ответственности, уверены в ОПИ.