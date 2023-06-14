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Постпред РФ: запал Запада пропадает, когда речь заходит о климатическом финансировании

Россия призывает Запад выполнить свои обязательства по финансированию и передаче технологий развивающимся странам для адаптации к изменению климата. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Постпред РФ: запал Запада пропадает, когда речь заходит о климатическом финансировании
© РИА Новости

"Считаем обсуждение глобальных проблем, которые ставит перед человечеством меняющийся климат, принципиально важным, в особенности для развивающихся стран. При этом полагаем, что в ООН мы недостаточно акцентируем важнейшую роль вопросов устойчивого развития в комплексе мер по предотвращению конфликтов, выделяя лишь климат из более широкого контекста, - сказал Небензя. - Содействие экономическому росту и социальному благополучию и борьба с неравенством являются важными элементами построения устойчивых обществ, способных эффективно адаптироваться к климатическим вызовам".

"Подчеркиваем важность проблемы климатического финансирования. Хотели бы обратить внимание Совета Безопасности на то, что развитые страны - мастера по нагнетанию алармизма о "климатическом кризисе", - обратил внимание постпред РФ. - Делать такие популистские заявления просто, однако, когда на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата переходят к субстантивным дискуссиям о реальных мерах, включающих в себя финансирование и передачу технологий, конкретные шаги по адаптации и наполнению нового фонда в целях ликвидации потерь и ущерба, весь запал стран-доноров удивительным образом пропадает".

"Призываем развитые страны вместо того, чтобы лишь наводнять все возможные процессы и органы этой популярной повесткой, прежде всего выполнить свои обязательства по предоставлению финансовых ресурсов и передаче технологий развивающимся странам для поддержки их усилий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - заявил дипломат.

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