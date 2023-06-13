Захарова отреагировала на заявление Столтенберга об опасности для мира победы России в СВО

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине.

Ранее глава Североатлантического альянса предупредил о мнимых рисках победы России в противостоянии на Украине.

По его мнению, российская спецоперация якобы явилась нападением не только на Украину, но и на базовые ценности западного мира, на свободных людей по всей планете.

Захарова заявила, что «нападение на ценности» было совершено значительно раньше: в то время, когда на деньги Вашингтона и Брюсселя были дважды осуществлены государственные перевороты в Киеве.

Дипломат подчеркнула, что именно тогда ценности были уничтожены.