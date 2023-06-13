МИД России выразил озабоченность складированием ядерных бомб в Европе

Призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что с таким призывом ранее выступила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандрес-Закре.

«Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии», — ответила на это Захарова.

Также она указала, что именно страны НАТО ввели концепцию «совместных ядерных миссий» и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий, поэтому обвинения в адрес РФ и Белоруссии на этот счет являются «лицемерными и безосновательными». По словам Захаровой, в отличие от государств, входящих в альянс, сотрудничество Москвы и Минска происходит в рамках Союзного государства с единой территорией и общей военной доктриной.