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Захарова отреагировала на конфискацию Ан-124 Канадой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала конфискацию российского самолёта Ан-124 Канадой. Её комментарий доступен на официальном сайте российского МИД.

Захарова отреагировала на конфискацию Ан-124 Канадой
© РИА Новости

По словам Захаровой, Москва расценивает инициативу Канады по конфискации самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр», как «циничное» воровство.

«Объявленный премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ходе его поездки в Киев запуск процедуры конфискации со ссылкой на внутреннее санкционное законодательство принадлежащего российской компании "Волга-Днепр" грузового самолета Ан-124, незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное беззастенчивое воровство», – заявила она.

Захарова также добавила, что эти действия Канады будут иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений.

«Российская сторона предупреждает, что практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы», – добавила она.

Ранее Захарова прокомментировала планы США передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

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