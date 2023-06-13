Встреча Путина с военными корреспондентами. Главное

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сделал ряд заявлений по международной повестке. «Рамблер» отобрал самые важные.

Цели спецоперации остаются прежними

Путин отметил, что ситуация в зоне проведения спецоперации меняется. В соответствии с этим меняются и конкретные, текущие задачи.

Вместе с тем, подчеркнул президент, ключевые цели остались прежними, так как они носят для державы фундаментальный характер.

Контрнаступление Украины

Российский лидер заметил, что ВСУ в настоящее время ведут атаки на нескольких направлениях, в том числе, на Запорожском. Он добавил, что ни на одном из участков противнику не удается добиться успехов.

Потери ВСУ в ходе наступления

В ходе наступательных действий ВСУ понесли большие потери в бронетехнике, заявил Путин.

«[ВСУ] за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа», - уточнил президент.

Глава государства добавил, что фактические потери украинских военных фактически существенно больше. Он пояснил, что не все потери можно зафиксировать, так как ряд ударов наносится высокоточным оружием по объектам в глубоком тылу противника.

«Санитарная зона» от дронов

Путин отметил, что если ВСУ продолжать наносить удары на территории России с помощью беспилотников, то правительство страны рассмотрит вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.

Военное положение на территории России

Президент подчеркнул, что не видит смысла в ведение на территории страны военного положения.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение - нет смысла», - отметил Путин.

Обстрелы Белгородской области

Российский лидер отметил, что следовало лучше подготовиться к такому развитию ситуации, при котором противник начнет обстреливать Белгородскую область. Вместе с тем, отметил Путин, «проблема будет решена».

Дополнительная мобилизация не будет проводиться

Глава государства рассказал, что общественные деятели призывают провести масштабную мобилизацию, набрать 1-2 млн дополнительных солдат.

Путин пояснил, что такой необходимости в настоящее время нет.

Территориальные границы спецоперации

Дальнейшие действия России после завершения контрнаступления ВСУ будут зависеть от того, какая на тот момент сложится ситуация, пояснил Путин.

«У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», - отметил президент.

Действия России в случае применения снарядов с обедненным ураном

Российская армия также имеет на вооружении снаряды с обедненным ураном. В том случае, если украинские войска будут применять боеприпасы этого типа, не исключается их ответное использование, заметил Путин.

«Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто», - уточнил глава государства.

Выход из зерновой сделки

Путин подчеркнул, что противник постоянно использует коридоры, предоставленные для прохода сухогрузов с зерном, для атак на российские военные корабли с помощью морских беспилотников.