Путин назвал ключ к решению конфликта на Украине

Ключ к решению украинского конфликта находится у стран Запада. Если они прекратят поставки вооружений и техники Украине, то конфликт завершится переговорами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле, передает ТАСС.

По словам Путина, Запад в своем подходе придерживается интересов Украины, которые в конечном итоге являются интересами США.

«Ключ к решению проблемы — на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники, все», — сказал Путин.

Он добавил, что в этом случае украинцы уже на следующий день запросят переговоры, потому что сами они «ничего не производят».