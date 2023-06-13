Путин назвал ключ к решению конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у стран Запада. Если они прекратят поставки вооружений и техники Украине, то конфликт завершится переговорами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле, передает ТАСС.
По словам Путина, Запад в своем подходе придерживается интересов Украины, которые в конечном итоге являются интересами США.
«Ключ к решению проблемы — на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники, все», — сказал Путин.
Он добавил, что в этом случае украинцы уже на следующий день запросят переговоры, потому что сами они «ничего не производят».
Ранее похожий тезис озвучил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он признал, что если Запад не будет оказывать военную поддержку Киеву, конфликт на Украине может закончиться через несколько недель.