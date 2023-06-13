В России отреагировали на слова Лукашенко о применении ядерного оружия

«Это прямое жесткое заявление ответственного политика. В основном оно направлено на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, отрезвить тех людей, которые болтают на разных форумах и встречах о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали. И вот в таком случае сценарий может быть довольно жутким», — заявил Карасин.