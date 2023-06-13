Путин усомнился в возможности США победить в Третьей мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае Третьей мировой войны никому из участников конфликта не удастся победить. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление президент сделал на встрече с российскими военкорами. По его словам, в Третьей мировой войне не будет победителей – в том числе не победят и США. Путин также отметил, что «люди со здоровой головой» в США не хотят доводить ситуацию до новой мировой войны.
«(Власти США – прим. ред.) делают вид, что не боятся. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – заявил он.
Ранее Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для защиты от БПЛА.