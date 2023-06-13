Путин усомнился в возможности США победить в Третьей мировой войне

«(Власти США – прим. ред.) делают вид, что не боятся. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – заявил он.