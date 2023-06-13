Путин обвинил США в погружении в конфликт на Украине

США продолжают погружаться в конфликт на Украине, чем провоцируют серьезный кризис. В этом их обвинил президент России Владимир Путин во время встречи с военкорами, трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

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Российский лидер также заявил, что Вашингтон ведет себя очень прагматично и исключительно в своих интересах.

«Плевать они хотели на интересы своих союзников, у них союзников-то нет. У них есть только вассалы — и вассалы начали понимать, какая роль им уготовлена», — заявил он.