Лавров пригрозил выходом России из зерновой сделки

Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что Россия может выйти из зерновой сделки после истечения срока продления соглашения, пишут СМИ.

Лавров предупредил, что Россия не пойдет на продление зерновой сделки, если она не заработает в полной мере. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.

Условием для дальнейшего участия России в сделке министр назвал выполнение всех ее пунктов до 17 июля.