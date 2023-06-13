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Сенатор Пушков заявил, что Макрон пытается выделиться среди безликого ряда лидеров Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается маневрировать, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о желании лидера Пятой республики приехать на саммит БРИКС в ЮАР.

В Совфеде оценили желание Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР
© Газета.Ru

"То обозначает свои "особые отношения" с [председателем КНР] Си Цзиньпином, то заговаривает о несбыточной "стратегической автономии" ЕС от США. А теперь вот хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР видимо, он исходит из того, что такие маневры помогут ему [Макрону] выделиться из безликого ряда западных руководителей, чьи имена вообще мало кому известны", - написал Пушков.

Макрон попросился на саммит БРИКС в ЮАР

Как отметил российский сенатор, в маневрах Макрона зачастую "дальше слов дело не идет". Он также добавил, что Франция продолжает следовать внешней политике альянса западных государств.

Ранее СМИ сообщили, что в ЮАР рассматривают три пути, позволяющих России принять участие в саммите БРИКС.

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