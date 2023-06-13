В Совфеде оценили желание Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР

"То обозначает свои "особые отношения" с [председателем КНР] Си Цзиньпином, то заговаривает о несбыточной "стратегической автономии" ЕС от США. А теперь вот хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР видимо, он исходит из того, что такие маневры помогут ему [Макрону] выделиться из безликого ряда западных руководителей, чьи имена вообще мало кому известны", - написал Пушков.