Путин перечислил три ответа России на переход «красных линий»

«Удары по всей энергосистеме Украины — это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки вооруженных сил Украины под Киевом, да в Киеве практически — разве это не ответ? Ответ», — заявил Путин журналистам.