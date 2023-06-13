Путин перечислил три ответа России на переход «красных линий»

Специальная военная операция является одним из ответов на переход «красных линий». Президент России Владимир Путин перечислил их на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
В качестве других примеров президент привел удары по энергетической системе Украины и штабу Главного управления разведки страны.
«Удары по всей энергосистеме Украины — это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки вооруженных сил Украины под Киевом, да в Киеве практически — разве это не ответ? Ответ», — заявил Путин журналистам.
Россия регулярно наносит высокоточные удары по объектам Вооруженных сил Украины. 6 июня Минобороны отчиталось о ночном групповом ударе по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве уточнили, что назначенный объект поражен, цель удара была достигнута.