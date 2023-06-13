Президент предложил создать в России парк из снесенных на Украине памятников
Президент РФ Владимир Путин предложил на встрече с военкорами создать в России парк из памятников, снесенных на Украине.
Кроме того, он предложил военкору, которая также ведет блог, озвучить такую инициативу своим подписчикам.
В последние годы на Украине сносят памятники российским культурным и общественно-политическим деятелям. После начала спецоперации этот процесс ускорился. В конце декабря в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову. Скульптуру полководца планировали временно передать на сохранение в Одесский художественный музей.
В начале апреля власти Полтавы решили демонтировать памятники русскому поэту Александру Пушкину, генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину. 26 из 28 депутатов города оценили эту идею положительно.