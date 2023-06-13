Президент предложил создать в России парк из снесенных на Украине памятников

Президент РФ Владимир Путин предложил на встрече с военкорами создать в России парк из памятников, снесенных на Украине.

«Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием», — сказал Путин, обращаясь к одному из военкоров, передает ТАСС.

Кроме того, он предложил военкору, которая также ведет блог, озвучить такую инициативу своим подписчикам.

В последние годы на Украине сносят памятники российским культурным и общественно-политическим деятелям. После начала спецоперации этот процесс ускорился. В конце декабря в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову. Скульптуру полководца планировали временно передать на сохранение в Одесский художественный музей.