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Президент предложил создать в России парк из снесенных на Украине памятников

Президент РФ Владимир Путин предложил на встрече с военкорами создать в России парк из памятников, снесенных на Украине.

Президент предложил создать в России парк из снесенных на Украине памятников
© Парламентская газета

«Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием», — сказал Путин, обращаясь к одному из военкоров, передает ТАСС.

Кроме того, он предложил военкору, которая также ведет блог, озвучить такую инициативу своим подписчикам.

В последние годы на Украине сносят памятники российским культурным и общественно-политическим деятелям. После начала спецоперации этот процесс ускорился. В конце декабря в Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову. Скульптуру полководца планировали временно передать на сохранение в Одесский художественный музей.

В начале апреля власти Полтавы решили демонтировать памятники русскому поэту Александру Пушкину, генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину. 26 из 28 депутатов города оценили эту идею положительно.

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