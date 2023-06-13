Путин обвинил Запад в нарушении международного права
Запад нарушает международное право, поставляя оружие Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
"Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними, они все равно будут это делать", - заметил он, комментируя поставки вооружений Киеву со стороны западных стран.
По словам президента, западные страны считают предметом гордости то, что они поставляют вооружения Киеву.
"Когда мы говорили, я сказал, а вы сейчас повторили, что Запад накачивает Украину оружием, - так оно и есть, никто же этого не скрывает. Наоборот, гордятся этим", - указал глава государства, отвечая на вопрос одного из журналистов.