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Путин обвинил Запад в нарушении международного права

Запад нарушает международное право, поставляя оружие Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними, они все равно будут это делать", - заметил он, комментируя поставки вооружений Киеву со стороны западных стран.

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По словам президента, западные страны считают предметом гордости то, что они поставляют вооружения Киеву.

"Когда мы говорили, я сказал, а вы сейчас повторили, что Запад накачивает Украину оружием, - так оно и есть, никто же этого не скрывает. Наоборот, гордятся этим", - указал глава государства, отвечая на вопрос одного из журналистов.

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