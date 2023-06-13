Путин обвинил Запад в нарушении международного права

"Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними, они все равно будут это делать", - заметил он, комментируя поставки вооружений Киеву со стороны западных стран.