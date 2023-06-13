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В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной

Решение России о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива является логичным шагом со стороны Москвы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат пояснил, что договор уже прекратил свое действие.

В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
© РИА Новости

«Мы обязаны соблюдать международные правила, международные договоренности. Сейчас договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря не действует, именно поэтому его денонсация — логичный и естественный шаг», — объяснил парламентарий.

При этом он исключил возможность возобновления данного соглашения в дальнейшем.

«А зачем его (соглашение по Азовскому морю — прим. «Ленты.ру») восстанавливать, если Азовское море будет нашим внутренним морем? По сути, оно и сейчас уже им является, но, опять же, мы действуем в соответствии с договоренностями», — добавил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Уточняется, что денонсированный договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил, что Азовское море стало внутренним морем России — по этой причине изменился и его юридический статус. Так, в пояснительной записке к проекту денонсации договора указывалось, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после вхождения в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

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