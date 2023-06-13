Путин подтвердил участие польских наёмников в нападении на регионы России

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами подтвердил, что польские наёмники участвуют в нападении на российские регионы и несут большие потери.

«Польские наёмники там действительно воюют... и несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьёзные», — сказал он.

Ранее польские наёмники на Украине заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.

До этого командир батальона «Крым» сообщил, что иностранные наёмники, в частности поляки и англичане, замечены в рядах украинских военных на Запорожском направлении.