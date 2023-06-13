Денонсация договора об Азовском море: раскрыты последствия для России

Выход из договора об Азовском море пройдет для России без последствий, сообщил NEWS.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, против РФ могут быть введены новые санкции, однако они никак не отразятся на жизни в стране. Дандыкин подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации согласно всем референдумам.

Для нас последствий никаких не последует. На Западе, как и на Украине, к этому определенно отнесутся отрицательно, но это факт — порты там находятся под нашим контролем. Я допускаю, что в отместку что-то придумают, введут, может, новый пакет санкций, но их уже больше 10, и ожидалось, что нас уже не должно быть, по их пониманию, а мы есть. Там из-за этого тоже определенные проблемы уже нарастают, — подчеркнул Дандыкин.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных материалах к закону подчеркивается, что с принятием в состав России новых регионов берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать лишь РФ. Украина потеряла статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, поэтому договор потребовалось расторгнуть.

В 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По этому документу море могло разграничиваться в соответствии с соглашением, которое стороны заключили бы в случае необходимости. Соглашение заключено не было.

Документ, среди прочего, предусматривал, что военные корабли третьих стран могут заходить в Азовское море, если они направляются в порт одной из сторон, но только по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.

новость от 7 июня

Совет Федерации в среду, 7 июня, одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году. Согласно документу, при необходимости государства заключат соглашение о разграничении акватории государственной границей.

После освобождения территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Украина утратила выход к акватории Азовского моря, передает сайт Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В этот же день парламент РФ принял на рассмотрение упомянутую инициативу. В феврале текущего года украинские власти денонсировали все существующие договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Также в середине мая в Госдуме приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. С начала 1990-х годов Договор перестал быть актуальным в силу военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал утверждение президентом России Владимиром Путиным денонсации межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

«Денонсация договора по Азовскому морю и Керченскому проливу — это абсолютно закономерное решение в изменившихся реалиях», — подчеркнул Белик.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и принятие в состав новых регионов в 2022 году «ставят точку» на актуальности данного договора, так как указанные в этом документе водные пути отныне контролирует Россия.

«Денонсация устаревшего договора — это шаг, соответствующий ситуации. Этот договор закреплял особенности в другой геополитической ситуации, с учётом нынешних изменений он просто не нужен», — заключил собеседник RT.

новость от 1 июня

Азовское море стало внутренним для России, поэтому Россия денонсирует соответствующий договор. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "

Ранее Госдума приняла решение о денонсации договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"По Азовскому морю - там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом не стал комментировать, планируется ли денонсировать еще какие-либо соглашения с Украиной.

Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Речи о госгранице в соглашении не шло, об этом стороны собирались договориться после в случае необходимости.