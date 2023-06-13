Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами прокомментировал ситуацию с ЧП на Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС.

Президент отметил, что Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС. Он добавил, что виновником катастрофы является украинская сторона.

«Там [на Каховской ГЭС] могла быть «закладка», либо они добавили [ракетным] ударом», - пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь по российским нормам и стандартам.