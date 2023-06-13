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Путин назвал цель атак Украины на Белгородскую область

Атаками на Белгородскую область Украина попыталась отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от других критических для Киева направлений. Цель ударов по приграничному региону назвал президент Владимир Путин на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Путин назвал цель атак Украины на Белгородскую область
© РИА Новости

По словам главы государства, Киев попытался отвести часть российских подразделений на территорию Белгородской области именно с тех направлений, которые считаются важными с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины.

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