Путин назвал цель атак Украины на Белгородскую область

Атаками на Белгородскую область Украина попыталась отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от других критических для Киева направлений. Цель ударов по приграничному региону назвал президент Владимир Путин на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».