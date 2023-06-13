Путин сравнил налеты дронов на Россию с атаками в Сирии

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Россию схожи с налетами дронов в Сирии, заявил глава государства Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

На Ближнем Востоке войска научились бороться с беспилотниками, то же произойдет и при налетах на российскую территорию, добавил президент.

Комментируя работу по БПЛА российской системы ПВО Путин отметил, что имеющиеся на вооружении системы настроены на большие летающие объекты, намного превосходящие размерами беспилотники. Он заявил о возможности наладить работу, применив необходимые решения.