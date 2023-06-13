Путин заявил о масштабном контрнаступлении Украины

С 4 июня Украина начала масштабное контрнаступление с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно продолжается до сих пор. Об этом на встрече с военными корреспондентами в Кремле заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с четвертого июня, продолжается до сих пор и прямо сейчас», — сказал Путин.

Он отметил, что ни на одном из участков «противник не имел успеха», неся «большие потери». В частности, по словам Путина, Украина потеряла свыше 160 танков и 360 бронемашин в ходе контрнаступления. Потери в части поставленной Киеву техники из-за рубежа составляют 25-30%, добавил президент РФ. Он назвал структуру потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятной», поскольку они приближаются к «катастрофическим».