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1 час назад

Путин рассказал, как по его вертолету стреляли трассирующими пулями

Российская Газета

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что по его вертолету стреляли трассирующими пулями. Так, в начале разговора глава государства, обращаясь к участникам встречи, обратил внимание, что все они опытные люди, которые побывали под пулями.

Путин рассказал, как по его вертолету стреляли трассирующими пулями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"От этого меняется сознание, я это знаю по себе. Может быть, не так, как вы, лазал под пулями, но еще с тех пор когда на вертолете летал, по нему стреляли трассирующими пулями. Все это меняет сознание", - рассказал президент.

Путин также заверил участников встречи, что разговор будет предельно откровенным и неудобных вопросов нет.

Политика,Владимир Путин,
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