Путин рассказал, как по его вертолету стреляли трассирующими пулями

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что по его вертолету стреляли трассирующими пулями. Так, в начале разговора глава государства, обращаясь к участникам встречи, обратил внимание, что все они опытные люди, которые побывали под пулями.
"От этого меняется сознание, я это знаю по себе. Может быть, не так, как вы, лазал под пулями, но еще с тех пор когда на вертолете летал, по нему стреляли трассирующими пулями. Все это меняет сознание", - рассказал президент.
Путин также заверил участников встречи, что разговор будет предельно откровенным и неудобных вопросов нет.