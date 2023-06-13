Путин высказался о Зеленском
Президент России Владимир Путин высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление президент России сделал на встрече с российскими военкорами. По словам Путина, он не может понять, как человек с еврейским происхождением может поддерживать неонацистов.
«Я вообще удивляюсь, как у человека, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов», – заявил он.
13 июня Владимир Путин провёл встречу с российскими военными корреспондентами. В ней приняли участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.
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