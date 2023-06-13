$83.64+1.0090.39+1.38

Путин высказался о Зеленском

Президент России Владимир Путин высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает ТАСС.

Путин высказался о Зеленском
© РИА Новости

Такое заявление президент России сделал на встрече с российскими военкорами. По словам Путина, он не может понять, как человек с еврейским происхождением может поддерживать неонацистов.

«Я вообще удивляюсь, как у человека, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов», – заявил он.

13 июня Владимир Путин провёл встречу с российскими военными корреспондентами. В ней приняли участие журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

2
Срочная новость

Путин высказался о целях спецоперацииАрмия16 минут назад40

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители