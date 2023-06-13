Президент России Владимир Путин заявил, что Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что России «не давали» никаких шансов выстроить нормальные отношения с «братским украинским народом».
По его словам, Россия «никакого влияния» на Украину не оказывала и стремилась к нормальным отношениям с Киевом.
Также Путин заявил, что Российскую Федерацию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями, так как и не собирались их исполнять.