$82.64+0.5589.01+0.97

Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ о рассмотрении дел лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) без присяжных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных
© РИА Новости

Отмечается, что по данному закону дела по части 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») и статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ исключаются из компетенции суда присяжных. Такое решение было принято с целью обеспечить безопасность участников судопроизводства. Кроме того, это поможет давать высокопрофессиональную правовую оценку деяний.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, изменяющий меры пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители