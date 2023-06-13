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Путин подписал закон об ограничениях для выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными. Соответствующие данные появились на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон об ограничениях для выезда за рубеж
© РИА Новости

Так, закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную службу или на альтернативную гражданскую службу. Отмечается, что паспорт будет храниться в учреждении «до истечения срока этого временного ограничения или истечения срока его действия».

По такой же схеме предусматривается передача на хранение паспорта уволенных с военной службы в органах ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения.

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