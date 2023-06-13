Путин подписал закон об ограничениях для выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными. Соответствующие данные появились на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную службу или на альтернативную гражданскую службу. Отмечается, что паспорт будет храниться в учреждении «до истечения срока этого временного ограничения или истечения срока его действия».