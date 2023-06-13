Путин установил правила признания загранпаспортов недействительными

В России скорректируют порядок признания недействительными заграничных паспортов. Правительственный закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Паспорт, согласно уточненным нормам, станет недействительным в случаях:

Видео дня

утери документа,смены гражданства, пола или фамилии, даты или места рождения,оформления паспорта на похищенном бланке,истечения действия,ограничения права на выезд из России.

Отмечается, что заграничный паспорт могут изъять суды, таможенники, пограничники или сотрудники МВД, если россиянам ограничен выезд из страны. Например, они привлечены в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, осуждены за совершение преступления или уклоняются от обязательств, наложенных судом.

По закону, ограничение на выезд распространяется и на бывших сотрудников ФСБ и лиц, заключивших трудовой договор с организацией, имеющей доступ к сведениям особой важности. Также граждане, призванные на военную или альтернативную службу, будут обязаны сдать загранпаспорта на хранение в то ведомство, которое им выдало документ.

Во всех случаях временного ограничения права на выезд из страны органы государственной власти региона, органы местного самоуправления или организации, принявшие решение об ограничении права гражданина на выезд, выдают ему или его законному представителю уведомление. Должно быть указано основание и срок этого ограничения. Это произойдет также в случае заключения трудового договора, предполагающего временное ограничение права на выезд из страны.

В отношении паспорта может быть проведена проверка при обнаружении признаков оформления документа на основании недостоверных сведений либо на поддельном бланке.

Согласно новому закону, в России будут вести общефедеральный учет не только выданных, но и недействительных паспортов.

По мнению разработчиков из правительства РФ, вступление в силу такого закона позволит устранить правовую неопределенность. Ведь сейчас на законодательном уровне не установлены основания недействительности паспорта. Это снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц, рассчитывают в кабмине.