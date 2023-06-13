Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, денонсирующий договор с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных материалах к закону подчеркивается, что с принятием в состав России новых регионов берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать лишь РФ. Украина потеряла статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, поэтому договор потребовалось расторгнуть.

В 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По этому документу море могло разграничиваться в соответствии с соглашением, которое стороны заключили бы в случае необходимости. Соглашение заключено не было.