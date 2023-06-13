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Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в документах

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
© РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах, с принятием в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в документах.

Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале этого года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

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