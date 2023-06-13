Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в документах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах, с принятием в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в документах.