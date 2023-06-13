Путин одобрил передачу конфискованных товаров на нужды СВО
Конфискованные товары легкой промышленности (например, одежду) не будут уничтожать, а смогут передавать на гуманитарные цели и на нужды Минобороны. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно действующему законодательству, товары легкой промышленности, изъятые в рамках уголовных или административных дел, подлежат уничтожению. Часть изъятого (медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других) может передаваться социальным организациям.
Со дня опубликования этого закона конфискат можно будет передавать МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России.
Сенатор Артем Шейкин подчеркнул, что инициатива разработана с учетом существующей геополитической обстановки.
Депутат Госдумы Анатолий Бифов уточнил в комментарии "РГ", что речь идет о незаконно ввезенных бытовых товарах, которые можно использовать на нужды обороны и для гуманитарной поддержки беженцев. "Уверен, что законные основания для такой передачи помогут в работе гуманитарных центров для облегчения нужд временно перемещенных граждан из наших новых регионов", - рассказал он.
Депутат привел статистику: в первом полугодии прошлого года на учете у таможни находилось 7,4 тысячи конфискованных товаров стоимостью более 5,2 млрд рублей, в позапрошлом году - 20,5 тысячи товаров стоимостью 8,5 млрд рублей.