Путин одобрил передачу конфискованных товаров на нужды СВО

Конфискованные товары легкой промышленности (например, одежду) не будут уничтожать, а смогут передавать на гуманитарные цели и на нужды Минобороны. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно действующему законодательству, товары легкой промышленности, изъятые в рамках уголовных или административных дел, подлежат уничтожению. Часть изъятого (медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других) может передаваться социальным организациям.

Со дня опубликования этого закона конфискат можно будет передавать МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России.

Сенатор Артем Шейкин подчеркнул, что инициатива разработана с учетом существующей геополитической обстановки.

Депутат Госдумы Анатолий Бифов уточнил в комментарии "РГ", что речь идет о незаконно ввезенных бытовых товарах, которые можно использовать на нужды обороны и для гуманитарной поддержки беженцев. "Уверен, что законные основания для такой передачи помогут в работе гуманитарных центров для облегчения нужд временно перемещенных граждан из наших новых регионов", - рассказал он.