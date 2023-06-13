$82.64+0.5589.01+0.97

Президиум генсовета "Единой России" утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

Президиум генерального совета "Единой России" утвердил решение конференции московского городского регионального отделения (МГРО) партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом во вторник ТАСС сообщил замсекретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

Президиум генсовета "Единой России" утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы
© РИА Новости

"Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО [о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии] в субботу", - сказал Сидякин.

В пятницу конференция МГРО единогласно выдвинула действующего градоначальника кандидатом от партии на пост мэра Москвы. По уставу партии, решение о выдвижении региональными отделениями кандидатов на пост глав субъектов РФ должно утверждаться президиумом генсовета.

Депутаты Мосгордумы 7 июня приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия 8 июня скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.

Собянину 64 года, он занимает должность мэра Москвы с 2010 года, когда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители