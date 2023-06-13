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Карасин рассказал об использовании методов «цветных революций» в Сербии

В Сербии Запад пытается злоупотребить трагическими событиями в Белграде и Младеноваце в начале мая и использовать методы «цветных революций» для оказания давления на законную власть страны. Об этом во вторник написал в своем Telegram-канале председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин рассказал об использовании методов «цветных революций» в Сербии
© © пресс-служба Совета Федерации

Сенатор отметил, что для провоцирования напряженности в сербском обществе происходит попытка задействовать «ресурс улицы».

«Речь идет об использовании методов «цветных революций» для оказания нажима на действующую власть в стране, прежде всего на президента Сербии А. Вучича», — сказано в публикации.

По его мнению, за этими событиями стоят западные спецслужбы, которые пытаются посеять хаос за счет нечистоплотных способов.

«Дорожим нашими отношениями с Сербией, поддерживаем ее законно избранное руководство», — заключил Карасин.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что политика Сербии позволяет ей поддерживать отношения с Россией и Китаем. Вместе с тем он отметил, что премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти не готов к поиску компромиссных решений для нормализации отношений с Белградом.

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