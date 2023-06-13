РИА Новости рассказали о ситуации вокруг зерновой сделки

Ситуация вокруг вопроса продления зерновой сделки сложная, Турция и ООН продолжают работу и переговоры с Западом для оказания содействия экспорту сельскохозяйственной продукции из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Источник также отметил, что у Турции и ООН есть понимание рисков того, что "механизм может остановиться из-за неполного выполнения условий сделки".

"Мы продолжаем переговоры, процесс не остановился. Мы призываем наших западных партнеров оказать содействие экспорту российской агропродукции и удобрения, нацелены на результат в этой работе", - добавил он.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.

10 июня заместитель главы МИД России Сергей Вершинин говорил, что решение о продлении Стамбульского соглашения по зерну будет приниматься только исходя из интересов Москвы.