Матвиенко обосновала невозможность изоляции России

Парламентарии в среднем за неделю проводят две-три встречи с иностранными партнерами, в таких условиях ни о какой изоляции России не может быть и речи. Об этом во вторник написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной в журнале «Разведчик».

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Спикер палаты регионов подчеркнула, что проведение спецоперации демонстрирует стремление России защитить жителей Донбасса. При этом Москва приложит все усилия, чтобы все попытки Запада изолировать нашу страну и решить «русский вопрос» не увенчались успехом, добавила политик.

Она рассказала, что как парламентарий регулярно встречается с зарубежными коллегами и видит необратимый тектонический переход в рамках новой архитектуры международных отношений, в котором России отведена важная роль.

В качестве примера председатель Совфеда напомнила о своих поездках в Бразилию и Алжир, а также визите в Москву коллег из Зимбабве и проведении парламентской конференции «Россия-Африка», в которой приняли участие представители почти всех государств континента.

«Если посмотреть на график нашей работы, то в среднем за неделю у нас проходит по две-три встречи с зарубежными партнерами. Спрашивается, о какой изоляции вообще может идти речь?», — задалась вопросом Матвиенко.

В этой связи спикер подчеркнула, что в современных реалиях особую роль приобретает работа в международных организациях, в том числе Парламентских Ассамблеях СНГ, ОДКБ, БРИКС и ЕАЭС.