Матвиенко обосновала невозможность изоляции России
Парламентарии в среднем за неделю проводят две-три встречи с иностранными партнерами, в таких условиях ни о какой изоляции России не может быть и речи. Об этом во вторник написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной в журнале «Разведчик».
Спикер палаты регионов подчеркнула, что проведение спецоперации демонстрирует стремление России защитить жителей Донбасса. При этом Москва приложит все усилия, чтобы все попытки Запада изолировать нашу страну и решить «русский вопрос» не увенчались успехом, добавила политик.
Она рассказала, что как парламентарий регулярно встречается с зарубежными коллегами и видит необратимый тектонический переход в рамках новой архитектуры международных отношений, в котором России отведена важная роль.
В качестве примера председатель Совфеда напомнила о своих поездках в Бразилию и Алжир, а также визите в Москву коллег из Зимбабве и проведении парламентской конференции «Россия-Африка», в которой приняли участие представители почти всех государств континента.
«Если посмотреть на график нашей работы, то в среднем за неделю у нас проходит по две-три встречи с зарубежными партнерами. Спрашивается, о какой изоляции вообще может идти речь?», — задалась вопросом Матвиенко.
В этой связи спикер подчеркнула, что в современных реалиях особую роль приобретает работа в международных организациях, в том числе Парламентских Ассамблеях СНГ, ОДКБ, БРИКС и ЕАЭС.
Спикер Сената Зимбабве Мейбл Чиномона посетила Россию 29 марта. В ходе визита она рассказала о принятии концепции развития страны до 2030 года, которая будет в том числе опираться на рост торговых связей с РФ. Чиномона отметила, что без поддержки России в советский период ее истории Зимбабве никогда бы не достигла независимости.