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Володин предложил провести расследование преступлений Киева против детей

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру нижней палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Володин предложил провести расследование преступлений Киева против детей
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«Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии», — отметили в пресс-службе.

Володин уточнил, что данное решение поддерживают все фракции нижней палаты парламента. В свою очередь Кузнецова добавила, что вопрос о парламентском расследовании обсудят с коллегами из Совфеда.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские оперативные службы сорвали попытки спецслужб Украины через подставные организации похитить детей, чтобы вывезти их из региона в Киев. По его мнению, целью подобных попыток является не забота о детях, а примитивная пропаганда.

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