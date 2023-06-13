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Первый вице-премьер России отказался считать Запад врагом

Запад в привычном его понимании не является врагом для России, поскольку всегда славился своим традиционными ценностями, заявил в беседе с РБК первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. При этом он подчеркнул, что нынешние западные силы стремятся разрушить сформированные ранее ценности, понятия и представления о мире. По мнению российского вице-премьера, Россия может стать хранительницей привычных ценностей Запада.

Первый вице-премьер России отказался считать Запад врагом
© ТАСС

В то время как Запад распрощался с этими традиционными своими ценностями и перешел к чему-то другому, что на самом деле является антитрадицией в рамках постмодернизма. <…> Сохранение традиционных ценностей Запада, которые в определенном смысле являются ценностями западной христианской цивилизации, европейской цивилизации, Россия может стать хранительницей этих ценностей. <...> Отсюда говорить о том, что Запад наш враг — неверно, — считает Белоусов.

Он подчеркнул, что на Западе еще сохранились элиты и общественные слои, у которых есть запрос на традиционные ценности. Россия может стать для них спасательной соломинкой, которая сохранит привычные уклады, утверждает первый вице-премьер РФ.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина рассказала, что в ГД была создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей, которая будет следить за тем, чтобы в законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм. Их отрицание должно быть наказуемым, вплоть до уголовной ответственности, считает парламентарий. Она добавила, что в состав рабочей группы вошли 22 депутата от всех фракций.

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