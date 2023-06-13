Российский дипломат назвал ключевое звено в решении мировых проблем

Мир не способен решать важные международные вызовы без участия Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Заявление дипломата прозвучало на торжественном приеме в честь празднования Дня России.

По его словам, это хорошо понимают единомышленники РФ по всей планете. О подобном понимании свидетельствует «сбалансированная реакция» партнеров на антироссийские действия по защите коренных интересов и отказ присоединиться к «русофобской коалиции и санкциям».

Антонов указал на огромный человеческий потенциал России, ее природные ресурсы, исторический опыт. Без всего этого невозможно решать задачи международного масштаба. На фоне обостряющихся конфликтов ежедневно растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, изменение климата, указал посол.