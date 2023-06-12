США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

США получили консульский доступ к задержанному в Москве американскому гражданину, музыканту группы "Лови ночь" Трэвису Лику, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Насколько я знаю, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и действительно получили консульский доступ к нему. Очевидно, они продолжат отслеживать это дело и заниматься им настолько, насколько возможно", - сказал он.

Кирби добавил, что не обладает дополнительными подробностями о взятии американца под стражу, и посоветовал обратиться за информацией к Госдепартаменту.

"Вы также задали вопрос о [признании этого случая] незаконным задержанием, это тоже дело Госдепартамента", - пояснил он.

Хамовнический суд Москвы 10 июня заключил под стражу Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Лику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа. Он обвиняется по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк, отметили в суде. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.