$82.64+0.5589.01+0.97

США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

США получили консульский доступ к задержанному в Москве американскому гражданину, музыканту группы "Лови ночь" Трэвису Лику, которого подозревают в сбыте наркотиков. Об этом заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу
© РИА Новости

"Насколько я знаю, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и действительно получили консульский доступ к нему. Очевидно, они продолжат отслеживать это дело и заниматься им настолько, насколько возможно", - сказал он.

Кирби добавил, что не обладает дополнительными подробностями о взятии американца под стражу, и посоветовал обратиться за информацией к Госдепартаменту.

"Вы также задали вопрос о [признании этого случая] незаконным задержанием, это тоже дело Госдепартамента", - пояснил он.

Хамовнический суд Москвы 10 июня заключил под стражу Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Лику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа. Он обвиняется по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк, отметили в суде. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

Суд в Москве арестовал на два месяца гражданина США

По информации на странице Лика в социальной сети "ВКонтакте", он является вокалистом российской группы "Лови ночь", также ранее сотрудничал с ансамблем "Тараканы". В пресс-службе суда уточнили, что Лик служил в Вооруженных силах США.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители