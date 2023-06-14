Представителей России не пригласили на похороны Берлускони

Российская сторона не была приглашена на похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, но президент РФ Владимир Путин искренне скорбит из-за смерти его партнера и друга, сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

© EPA/TACC

Берлускони, трижды возглавлявший итальянское правительство, избранный сенатором на последних выборах в сентябре прошлого года, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", умер 12 июня. Сегодня его с государственными почестями похоронят в Кафедральном соборе Милана.

"Мы не знаем еще про уровень иностранного присутствия на похоронах [Берлускони], но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", - сказал Ушаков.

Он заверил, что "президент [России] искренне скорбит по поводу кончины Сильвио Берлускони, с которым его связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба".