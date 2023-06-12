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Медведев простился с Берлускони на итальянском

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, умершего в понедельник в возрасте 86 лет, настоящим патриотом своей страны.

"Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом", - написал Медведев в Twitter. "Мы будем помнить тебя!" - добавил он, обращаясь к Берлускони. Запись сделана на итальянском языке.

Медведев не раз встречался с Берлускони, в том числе когда был президентом России в 2008-2012 годах. Политики контактировали и в последующие годы. Так, в 2021-м Медведев поздравлял бывшего итальянского премьера с 85-летием и отмечал как теплые личные отношения, так и вклад Берлускони в развитие взаимодействий между Москвой и Римом.

Названа предварительная причина смерти Берлускони

Экс-премьер Италии с 9 июня находился в миланской больнице "Сан-Раффаэле". В начале апреля после госпитализации политика с воспалением легких выяснилось, что он страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием Берлускони проходил курс химиотерапии.

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