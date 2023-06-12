Медведев простился с Берлускони на итальянском

"Мы плачем вместе с тобой, Италия . Сильвио был твоим патриотом", - написал Медведев в Twitter. "Мы будем помнить тебя!" - добавил он, обращаясь к Берлускони. Запись сделана на итальянском языке.

Медведев не раз встречался с Берлускони, в том числе когда был президентом России в 2008-2012 годах. Политики контактировали и в последующие годы. Так, в 2021-м Медведев поздравлял бывшего итальянского премьера с 85-летием и отмечал как теплые личные отношения, так и вклад Берлускони в развитие взаимодействий между Москвой и Римом.