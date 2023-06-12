Оценена вероятность реформирования Совбеза ООН

Вопрос реформирования Совета Безопасности ООН уже неоднократно поднимался разными государствами, изменение его структуры маловероятно, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил необходимость пересмотра состава постоянных членов органа.

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Попытки реформировать Совбез ООН

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Недовольство работой ООН и Совета Безопасности — это не баг, а фича. Принято этой структурой быть недовольными - Станислав Бышок, политолог.

«Совет Безопасности ООН стал результатом завершения Второй мировой войны. Победители договорились между собой, что они являются представителями победившей группы государств. Если СССР, Великобритания, США и Китай сыграли безусловную роль в победе над нацистской Германией и ее союзниками, то Франция оказалась в списке победителей благодаря дипломатическим талантам [президента страны] Шарля де Голля. Постоянные члены сами себя назначили в таком качестве, и историческое событие — окончание Второй мировой войны — привело к нынешней конфигурации», — объяснил он.

Основания для реформирования организации

Чтобы изменить структуру Совбеза ООН, необходимо понять, какие для этого есть основания, отметил политолог.

«Дальше возникает вопрос и ценностный, и практический: а какая глобальная война завершилась сейчас? За какие заслуги какие-то еще страны должны быть введены в состав Совбеза ООН? По размеру экономики, населения, территории или потому, что их всех любят и уважают? Тут критерии непонятны. Второй момент абсолютно практический: откуда следует, что Совет Безопасности ООН и вообще весь мир будет функционировать лучше, быстрее, справедливее и организованнее, если постоянными членами будут 11 государств?» — заключил он.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план реформы Совета Безопасности ООН. Среди предложений — идея добавить в состав еще как минимум шесть постоянных членов, но без права вето.

Издание напоминает, что Бразилия и Индия, а также другие ведущие развивающиеся страны давно добивались изменений. Они считают, что нынешний формат организации не учитывает интересов глобального Юга — Африки, Азии и Латинской Америки.

Как устроен Совет Безопасности ООН?

Сейчас в Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов. Пять из них постоянные и обладают правом вето — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Председательство каждый месяц переходит от одного члена к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке.