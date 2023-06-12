Путин рассказал о священном долге государства

Президент России Владимир Путин во время посещения госпиталя им. Вишневского в подмосковном Красногорске сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил, что для любого нормального человека все участники СВО являются героями. Об этом пишет ТАСС.

«В глазах любого нормального человека - каждый из вас герой», - подчеркнул Путин, обращаясь к бойцам, находящимся в госпитале на излечении.

Глава государства пояснил, что героями являются все, кто сражается на фронте. Президент добавил, что военные действия в зоне спецоперации происходят не в кино, а «в реале».

По словам Путина, в дальнейшем командный состав ВС РФ будет комплектоваться из людей, которые хорошо показали себя в ходе боевых действий.