В Госдуму внесли законопроект об освобождении участников СВО от наказания за нетяжкие преступления

В Государственную думу внесен законопроект, об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию российской специальной военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, мобилизованных россиян, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы.

"Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу по мобилизации или в военное время или заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы", - прописано в документе.

Ранее сообщалось, что Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о захоронении на воинских кладбищах участников добровольческих формирований специальной военной операции.

Также сообщалось, что Минобороны России подписало контракты с семью добровольческими подразделениями.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.