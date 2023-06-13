В Госдуму внесли законопроект об освобождении участников СВО от наказания за нетяжкие преступления

Мобилизованных граждан, совершивших нетяжкие преступления, хотят освободить от наказания
В Государственную думу внесен законопроект, об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию российской специальной военной операции на Украине. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, мобилизованных россиян, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы.
"Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу по мобилизации или в военное время или заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы", - прописано в документе.
Ранее сообщалось, что Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о захоронении на воинских кладбищах участников добровольческих формирований специальной военной операции.
Также сообщалось, что Минобороны России подписало контракты с семью добровольческими подразделениями.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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