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Слуцкий: Берлускони, как никто в Европе, понимал Россию

Сильвио Берлускони внес огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений и формирование архитектуры европейской безопасности еще в начале 2000-х годов. На это указал в своем Telegram-канале Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Слуцкий: Берлускони, как никто в Европе, понимал Россию
© Парламентская газета

Экс-премьер Италии скончался на 87-м году жизни после болезни.

В апреле основатель партии «Вперед, Италия» был госпитализирован с воспалением легких. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони провел в клинике Милана более месяца и был вновь госпитализирован 9 июня.

Политик обладал невероятной харизмой и во многом был талантливым первопроходцем, подчеркнул Слуцкий.

«К сожалению, гораздо менее мудрые политические деятели Старого и Нового Света смогли через годы свести практически на «нет» усилия Берлускони», — говорится в сообщении Слуцкого.

Парламентарий выразил искренние соболезнования родным, близким и всему народу Италии.

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