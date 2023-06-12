Слуцкий: Берлускони, как никто в Европе, понимал Россию
Сильвио Берлускони внес огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений и формирование архитектуры европейской безопасности еще в начале 2000-х годов. На это указал в своем Telegram-канале Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Экс-премьер Италии скончался на 87-м году жизни после болезни.
В апреле основатель партии «Вперед, Италия» был госпитализирован с воспалением легких. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони провел в клинике Милана более месяца и был вновь госпитализирован 9 июня.
Политик обладал невероятной харизмой и во многом был талантливым первопроходцем, подчеркнул Слуцкий.
«К сожалению, гораздо менее мудрые политические деятели Старого и Нового Света смогли через годы свести практически на «нет» усилия Берлускони», — говорится в сообщении Слуцкого.
Парламентарий выразил искренние соболезнования родным, близким и всему народу Италии.