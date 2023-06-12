Слуцкий: Берлускони, как никто в Европе, понимал Россию

В апреле основатель партии «Вперед, Италия» был госпитализирован с воспалением легких. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони провел в клинике Милана более месяца и был вновь госпитализирован 9 июня.