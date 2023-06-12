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Путин пошутил над гендиректором Первого канала Эрнстом за бокалом шампанского

Президент РФ Владимир Путин пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, передает РИА Новости.

В День России глава государства по традиции вручал государственые награды в Кремле, а затем побеседовал с награжденными за бокалом шампанского.

«Деятелям искусства? Не?» — спросил президент, когда заметил, что у Эрнста нет в руках бокала.

Эрнст с улыбкой сказал: «Не» — и взял бокал.

«Боится, развяжет его», — пошутил Владимир Путин в ответ.

На этой же неформальной встрече церемонии награждения Путин заявил, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинский осмотр. Гости пожелали главе государства здоровья и сил, «чтобы к врачам не обращаться», в ответ он сказал, что к врачам нужно обращаться регулярно, чтобы не лечиться.

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