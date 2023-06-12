В День России глава государства по традиции вручал государственые награды в Кремле, а затем побеседовал с награжденными за бокалом шампанского.

На этой же неформальной встрече церемонии награждения Путин заявил, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинский осмотр. Гости пожелали главе государства здоровья и сил, «чтобы к врачам не обращаться», в ответ он сказал, что к врачам нужно обращаться регулярно, чтобы не лечиться.