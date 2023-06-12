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Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр

Президент РФ Владимир Путин рассказал лауреатам государственной премии, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинские осмотры.

В ходе традиционного неформального общения за бокалом шампанского после церемонии вручения госпремии участники пожелали главе государства "здоровья и сил", "чтобы к врачам не обращаться".

"Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним (к врачам - прим. ТАСС) обращаться", - пошутил Путин. "Регулярно прохожу медосмотры. Надо [это] делать, наверное, всем", - добавил российский лидер.

По словам одного из участников мероприятия, регулярные занятия спортом позволяют организму на молекулярном уровне очищаться от ненужных клеток.

"Будем очищаться от ненужных клеток в широком смысле этого слова", - пообещал Путин.

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